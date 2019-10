Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und der Polizeidirektion Pirmasens zum Brand im Seniorenwohnheim am 23.10.19

Zweibrücken (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:06 Uhr kam es im Seniorenwohnheim in der Saarlandstraße bei Bauarbeiten zu einem Brand. Nach bisherigen Ermittlungen geriet während Schweißarbeiten das Dämmmaterial am Flachdach des Seniorenwohnheims in Brand. Eine Evakuierung der Anwohner war nicht erforderlich. Der Brandort wurde durch die Kriminalpolizei, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Zweibrücken, bereits wieder freigegeben. Durch den Brand kam es lediglich zu einem Sachschaden, welcher sich zurzeit noch nicht genau beziffern lässt, jedoch in einem niedrigen fünfstelligen Euro Bereich liegen wird. Die Ursache des Brandes sind aktuelle Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

