Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Herrenloses E-Bike im Gebüsch gefunden (13/2108)

Speyer (ots)

21.08.2019, 09:18 Uhr

Am Mittwochmorgen wurde die Polizei über ein E-Bike nahe des Friedrich-Hölderlin-Weges verständigt. Dieses solle bereits seit dem Vortag in einem Gebüsch am 'Hundespielplatz' am Weg zwischen dem Friedrich-Hölderlin-Weg und dem Woogbach liegen. Vor Ort konnte das mitgeteilte Fahrrad - ein graues Damen-E-Bike der Marke Chicco - durch die eingesetzte Streifenbesatzung aufgefunden werden. Eine polizeiliche Überprüfung des Rades ergab, dass dieses bislang nicht als gestohlen gemeldet wurde. Deshalb wurde die Stadt informiert, welche sich des Fahrrads annahm. Sollte jemand das beschrieben Fahrrad vermissen, ist dieses beim Fundbüro der Stadt Speyer gegen einen entsprechenden Eigentumsnachweis abzuholen.

