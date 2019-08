Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Unfallflucht - Radfahrerin schwer verletzt

Limburgerhof (ots)

Am 20.08.2019 gegen 09:00 Uhr kam es zu einem Unfall mit einer Radfahrerin, die sich dabei schwer verletzte. Der Unfallverursacher flüchtete. Die 65-jährige fuhr mit ihrem Fahrrad die Parkstraße entlang in Richtung Knospstraße. Ihr kam ein roter Kleinwagen entgegen, der an auf seiner Seite geparkten Pkws vorbeifuhr und somit direkt auf die 65-jährige Frau zuhielt. Sie musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte dabei zu Boden. Sie zog sich dadurch einen komplizierten Bruch am Oberarm zu. Der Fahrer oder die Fahrerin des roten Kleinwagens fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug bzw. den Insassen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

