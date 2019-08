Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 20 000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots)

Ein 51-Jähriger verursachte am Donnerstag (29.08.2019) einen Verkehrsunfall und einen Gesamtschaden in Höhe von 20 000 Euro. Der Mann wollte mit seinem Pkw gegen 14.30 Uhr links in den Adlerdamm im Bereich der Mundenheimer Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Audi und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 52-jährige Audi-Fahrer und der 51-Jährige wurden nicht verletzt.

