Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche im Stadtgebiet Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (29.08.2019) ereigneten sich insgesamt zwei Einbrüche im Bereich Ludwigshafen.

In der Bolandenstraße hebelten Unbekannte zwischen 20.15 Uhr und 21 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und stahlen Schmuck im Gesamtwert in noch unbekannter Höhe.

Am frühem Morgen zwischen 4.11 Uhr und 5.36 Uhr gelangten Unbekannte in einen Keller eines Wohnhauses in der Luitpoldstraße. Die Bewohner wurden durch laute Geräusche geweckt und machten lauten Lärm, um den der/die Einbrecher zu verscheuchen. Dies funktionierte auch, sodass der/die Täter ohne Beute verscheucht wurde/n.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

