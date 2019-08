Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Werkzeug von Baustelle gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Ein 42-Jähriger teilte am 29.08.2019, gegen 2:30 Uhr, mit, dass er soeben einen Unbekannten beobachtet habe, der mit einer Taschenlampe auf einer Baustelle in der Prälat-Caire-Straße in einen Pritschenwagen geleuchtet habe. Im Anschluss sei der Unbekannte geflohen. Durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ludwighafen 2 konnte der 35-jährige Täter am Schloßkanal auf Höhe des Josef-Queva-Parks gefasst werden. Bei ihm konnte Werkzeug festgestellt werden, das von der Baustelle stammte. Den 35-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

