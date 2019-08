Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsversuche scheitern

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen, gg. 10 Uhr, klingelten Unbekannte an einem Einfamilienhaus in der Homburger Straße. Als nicht geöffnet wurde, verschafften sie sich Zutritt zum Grundstück und versuchten die Terrassentür aufzuhebeln. Dabei wurden sie von der Bewohnerin ertappt und flüchteten. Die Fahndungsmaßnahmen er Polizei verliefen erfolglos. Eine Beschreibung des Täters gibt es leider nicht.

Zu einem weiteren Versuch kam es heute Morgen, gg. 4 Uhr. Unbekannte verschafften sich Zutritt in den Keller eines Hauses in der Luitpoldstraße. Die anwesenden Bewohner bemerkten Geräusche im Keller des Anwesens und verständigten die Polizei. Bis zu unsrem Eintreffen waren die Täter geflüchtet, entwendet wurde nichts. Die Polizei sucht Zeugen, die gestern im Bereich Homburger Straße und heute Morgen im Bereich Luitpoldstraße Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

