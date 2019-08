Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kontrolleure verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang Unbekannter verletzte am 28.08.2019 gegen 7:20 Uhr zwei Straßenbahnkontrolleure an der Haltestelle "am Schwanen".

Zuvor hatten der 38-Jährige Kontrolleur und sein 58-Jähriger Kollege den Unbekannten nach dessen Fahrschein gefragt. Als dieser keinen vorweisen konnte, sollten die Personalien aufgenommen werden. Als sich an der Haltestelle alle Türen öffneten, schubste er den 58-Jährigen. Dem 38-Jährigen schlug er mit der Faust gegen die Schläfe. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Beide Kontrolleure wurden leicht verletzt.

Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen 28-30-jährigen, etwa 1,80 m großen Mann. Beide Arme sind tätowiert. Zum Tatzeitpunkt trug er ein grünes Shirt. Er hatte einen Rucksack bei sich.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

