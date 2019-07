Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beendet auf der BAB 44 jugendliche "Spritztour"

Aachen (ots)

Am Mittwochmittag hat die Bundespolizei hat auf der BAB 44 (Rastplatz Königsberg) eine jugendliche "Spritztour" beendet. Nach der Einreise mit einem PKW wurden eine 15-jährige weibliche und eine 16-jährige männliche Person am Rastplatz Königsberg kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der junge Mann am Steuer weder das erforderliche Alter zum Führen eines PKW`s, noch einen Führerschein besaß. Laut seines Ausweises war der Fahrzeugführer gerade mal 16 Jahre alt. Bei genauerer Überprüfung des PKW´s in Belgien sowie des Ausweises stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht zugelassen und das Kennzeichen gefälscht waren. Zudem war der junge Mann unerlaubt eingereist. Des Weiteren bestand eine Fahndungsausschreibung des Polizeipräsidiums Köln als "vermisste Person". Das Auto wurde noch vor Ort stillgelegt und die Personen der Dienststelle in Eschweiler zugeführt. Die weibliche Beifahrerin konnte sich zwar ordnungsgemäß ausweisen, jedoch konnte man keinen Erziehungsberechtigten erreichen. Dementsprechend nahmen die Beamten Kontakt mit dem Jugendamt Eschweiler auf. Das Jugendamt nahm sich der Beiden an. Den Ausflug mit seiner weiblichen Begleitung hatte sich der jugendliche Ausreißer sicherlich anders vorgestellt. Nun wird er sich bald wegen diverser strafrechtlicher Verstöße vor Gericht verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Aachen

PHK Bernd Küppers



Telefon: +49 (0)241 56837 0

E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de



Twitter: @BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bahnhofplatz 3

52064 Aachen



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell