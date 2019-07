Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Schreinerei, Kennzeichen gestohlen, Farbschmiererei, Wohnzimmerfenster beschädigt, Kennzeichen entwendet, Klassenpavillion mit Farbe besprüht

Medieninformation vom 30.07.2019

Einbruch in Schreinerei Feldatal/Windhausen - Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag (28.7.), 20 Uhr und Montag (29.7.), 8 Uhr, in eine Schreinerei in der Straße "In der Unteren Rabenau" ein. Durch eine Alu-Tür verschafften sich die Einbrecher mit Gewalt Zutritt in die Firma. Anschließend entwendeten sie unter anderem mehrere Handwerkzeuge, Stromaggregate und Kettensägen. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 25.000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Kennzeichen gestohlen Schotten/Götzen - Am Segelflugplatz von Schotten/Götzen stahlen unbekannte Täter zwischen Samstag (27.7.), 22 Uhr und Sonntag (28.7.), 14 Uhr, von einem Audi/A3 das vordere Kennzeichen. Das Zulassungsschild wurde aus der Halterung herausgerissen. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Farbschmiererei Mücke - An der Landesstraße L3325 zwischen den Ortschaften Bernsfeld und Nieder-Ohmen beschmierten unbekannte Täter am 11.7. oder eine unbestimmte Zeit davor eine Leitplanke und eine Autobahnbrücke mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wohnzimmerfenster beschädigt Homberg (Ohm)/Ober-Ofleiden - Ein Wohnzimmerfenster beschädigte ein unbekannter Täter zwischen Samstag (27.7.), 12 Uhr und Sonntag (28.7.), 19 Uhr, an einem Einfamilienhaus in der Straße "Geisepitze". An dem Fenster entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Kennzeichen entwendet Alsfeld - Von einem grauen Hyundai entwendeten unbekannte Täter zwischen Freitag (26.7.), 20 Uhr und Montag (29.7.), 8 Uhr auf einem Gelände eines Autohauses in der Hersfelder Straße die beiden Kennzeichen VB-H 1356. Die Zulassungsschilder rissen die Täter aus der Halterung und nahmen diese mit. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Klassenpavillion mit Farbe besprüht Alsfeld - An der Gerhard-Hauptmann-Schule in Alsfeld besprühten unbekannte Täter zwischen Freitag (26.7.) und Montagnachmittag (29.7.) einen Klassenpavillion sowie eine Bushaltestelle mit Farbe. Die Randalierer verursachten einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

