Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnungstür beschädigt, Einbruch in Tennisheim, Handydiebstahl, Scheibe beschädigt, Einbruch gescheitert, Geldbörse gestohlen, Fahrzeugteile abmontiert, Türschloss beschädigt, Lack zerkratzt

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 29.07.2019

Wohnungstür beschädigt Schotten - In einem Mehrfamilienhaus in der Kirschstraße beschädigten Unbekannte zwischen Freitag (26.7.), 9 Uhr und Sonntag (28.7.) 12 Uhr im Erdgeschoss eine Wohnungseingangstür. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbruch in Tennisheim Kirtorf - In das Vereinsheim des TC Kirtorf brachen unbekannte Täter in der vergangenen Woche, zwischen Montag (22.7.), 21 Uhr und Donnerstag (25.7.), 9 Uhr, ein. Sie hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Anschließend durchwühlten sie im Thekenbereich mehrere Schubladen und Schränke. Mitgenommen haben die Einbrecher jedoch nichts. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Handydiebstahl Schotten - Von einer Sitzbank in der Straße "Märzwiese" entwendeten drei junge Männer am Donnerstag (25.7.), gegen 21:45 Uhr, ein Handy. Das unbekannte Trio nutzte einen günstigen Moment aus und einer von ihnen griff nach dem Mobiltelefon. Als die Geschädigte den Diebstahl bemerkte, verfolgte sie die Diebe, konnte sie aber nicht mehr einholen. Das Handy der Marke Huawei Mate 20x hat einen Wert von circa 900 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Scheibe beschädigt Lauterbach - Eine Scheibe an der Außenfassade des Netto-Marktes in der Vogelsbergstraße beschädigten unbekannte Täter zwischen Donnerstag (25.7.), 21 Uhr und Freitag (26.7.), 6:30 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbruch gescheitert Alsfeld - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Freitag (26.7.) auf Samstag (27.7.), zwischen Mitternacht und 9:45 Uhr, an verschiedenen Stellen in die Gaststätte "Akropoli" in der Straße "Fuldaer Tor" einzubrechen, was ihnen aber nicht gelang. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Geldbörse gestohlen Alsfeld - Eine Geldbörse stahlen unbekannte Täter am Samstag (27.7.), um 11:15 Uhr, im Lidl-Markt in der Grünberger Straße aus einer Stofftasche. Die Diebe nutzten eine günstige Gelegenheit aus und holten das Portemonnaie aus der Tasche, die zur Tatzeit an einem Einkaufswagen hing, heraus. Erst beim Bezahlen der Ware wurde der Diebstahl bemerkt. Neben einigen Euro Bargeld erbeuteten die Langfinger noch zwei EC-Karten. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Fahrzeugteile abmontiert Mücke/Flensungen - Unbekannte Diebe montierten, zwischen Samstag (27.7.) 14 Uhr und Sonntag (28.7.), 0:30 Uhr, von einem grauen Leichtkraftrad am Bahnhof von Mücke/Flensungen den Kickstarter, die Spiegel sowie den Keilriemen ab. Anschließend entwendeten sie die Fahrzeugteile, die einen Wert von circa 100 Euro haben. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Türschloss beschädigt Grebenhain/Metzlos-Gehaag - An der Haustür eines Einfamilienhauses in der Wünschen-Mooser-Straße im Grebenhainer Ortsteil Metzlos-Gehaag beschädigten Unbekannte zwischen Donnerstag (25.6.), 22 Uhr und Freitag (26.7.), 6:10 Uhr, das Türschloss. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Lack zerkratzt Alsfeld - Den Lack eines schwarzen VW/Tiguan zerkratzten unbekannte Täter zwischen Samstag (27.7.), 21 Uhr und Sonntag (28.7.), 8 Uhr, in der Soldanstraße. Sie ritzten tiefe Kratzer in die Beifahrerseite. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

