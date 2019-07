Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer zwischen AD Kirchheim und AD Hattenbach

Fulda (ots)

Am Sonntag, 28.07.2019, kam es gegen 13:15Uhr auf der BAB 7, AD Kirchheim - AD Hattenbach, Gemarkung Niederaula, Landkreis Hersfeld Rotenburg, Fahrtrichtung Süden, zu einem Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person.

Ein 55 -jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg befuhr mit seinem Kraftrad Yamaha den zweiten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt/M.. In Höhe des AD Hattenbach kam es in Fahrtrichtung Frankfurt zu stockendem Ver-kehr. Ein vorausfahrender Verkehrsteilnehmer bremste seinen Fahrzeuggespann auf-grund dessen ab und fuhr daraufhin wieder an. Der Motorradfahrer bremste ebenfalls ab und verlor dabei die Kontrolle über das Mo-torrad. Dadurch kam der Motorradfahrer zu Fall, geriet auf den rechten Fahrstreifen und wurde von einem seitlich in gleicher Richtung fahrenden Wohnwagengespann, wel-ches sich in Höhe des Motorradfahrers befand, zwischen Zugfahrzeug und Anhänger erfasst und überrollt. Durch den Zusammenstoß mit dem Wohnwagengespann wurde der Motorradfahrer schwerstverletzt. Durch Ersthelfer wurden sofort Maßnahmen der Ersten Hilfe eingeleitet. Eine notärztliche Versorgung wurde anschließend an der Un-fallstelle durchgeführt. Der verunfallte Motorradfahrer wurde im Anschluss durch ei-nen ebenfalls eingesetzten Rettungshubschrauber in das Klinikum Marburg verbracht.

Durch die Staatsanwaltschaft in Fulda wurde die Erstellung eines Sachverständigen-gutachtens zum Unfallhergang angeordnet.

Aufgrund der Rettungs-, Bergungs- und Abschleppmaßnahmen wurde die BAB 7 in Fahrtrichtung Frankfurt für ca. 45 Minuten komplett gesperrt. Eine Rundfunkwarn-meldung wurde veranlasst. Der nachfolgende Verkehr staute sich auf ca. 10 Kilometer bis über die Anschlussstel-le Kirchheim hinaus. Ebenfalls war die BAB 4 in Richtung Westen durch den Rückstau betroffen.

Gegen 14:30Uhr wurde ein Fahrstreifen freigegeben. Die Freigabe der gesamten Richtungsfahrbahn Süd wurde gegen 15:55Uhr veranlasst.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000,-EUR geschätzt.

