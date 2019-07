Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebe im Schwimmbad ertappt - Taschendiebinnen im Einkaufsmarkt - Roller und Fahrrad gestohlen

Fulda (ots)

Jugendliche Diebe im Rosenbad ertappt

Fulda - Zwei männliche Jugendliche aus Fulda, im Alter von 14 und 15 Jahren, wurden am Samstagnachmittag (27.7.), gegen 15.30 Uhr, beim Verlassen des Rosenbades festgehalten. Ihnen werden mehrere Diebstähle am Eigentum von Badegästen vorgeworfen. Inwieweit ein dritter Teenager - und Freund der Beiden - an den Taten beteiligt ist, müssen die Ermittlungen zeigen.

Insgesamt vier Geschädigte hatte der Badeaufsicht mitgeteilt, dass sie während ihrer Abwesenheit von den Liegeplätzen bestohlen wurden. Da einer der Gegenstände - eine Tasche - besonders auffällig war, postierten sich die Bademeister am Ausgang des Freibads. Tatsächlich wollten die beiden Jugendlichen mit dieser Tasche das Bad verlassen. Sie wurden angehalten und die Polizei verständigt. Die Beamten fanden in der Tasche und bei den beiden Teenagern fast alle als gestohlen gemeldete Gegenstände, darunter Handtaschen, Smartphones, Lautsprecherboxen, Uhren und Busfahrkarten im Gesamtwert von etwa 2.100 Euro. Die gestohlenen Sachen wurden noch vor Ort an die Geschädigten ausgehändigt. Die Jugendlichen wurden von der Polizei nach Hause gebracht und ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Taschendiebe

Fulda - In einem Einkaufsmarkt in der Pacelliallee bestahlen am Samstag (27.7.), gegen 17.00 Uhr, zwei Frauen eine Seniorin. Eine der beiden Diebinnen rempelte die 77-Jährige beim Einkaufen an und stahl ihr dabei vermutlich die Geldbörse aus der umgehängten Handtasche. Ihre Beute verbarg sie zunächst unter einem Karton Fertigpizza, den sie danach vor der Kasse ablegte. Danach verließen die Frauen das Geschäft. Die Frauen waren zwischen 20 und 30 Jahren alt, etwa 170 Zentimeter groß und schlank. Eine hatte ihre rötlich-braunen, lockigen Haare nach oben zum Zopf gebunden. Von ihrer Bekleidung fiel ein weißes T-Shirt mit Foto-Aufdruck im Bauchbereich und rotem Querstreifen durch den Aufdruck auf. Ihre Begleiterin hatte die braunen Haare nach hinten zum Zopf geflochten. Sie war bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit Beschriftung und schwarzen Jeans mit Löchern an den Knien.

Roller gestohlen

Fulda - Auf dem Gelände des städtischen Zentralfriedhofs fanden Mitarbeiter der Stadtverwaltung am Freitagvormittag einen offensichtlich gestohlenen Motorroller. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der rechtmäßige Eigentümer den Diebstahl gerade erst bemerkt hatte, als ihn die Polizei informierte. Der Roller war in der Freitagnacht (26.6.), zwischen 02.00 Uhr und 08.00 Uhr, in der Richard-Wagner-Straße, durch das Aufbrechen des Lenkerschlosses, gestohlen worden.

Fahrrad gestohlen

Flieden - Aus einer unverschlossenen Garage in der Straße Goldhecke stahlen Diebe zwischen Donnerstag und Sonntag (25.-28.7.) ein Trekkingrad der Marke WINORA Jamaica, mit der Rahmennummer AV11801245, im Wert von etwa 600 Euro.

