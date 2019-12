Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Einbruch in Jugendhilfeeinrichtung

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Jugendhilfeeinrichtung am Hünenburgweg ein. Dazu wurde die Terrassentür eines Büros geöffnet. Im Inneren wurde gezielt ein kleiner Tresor angegangen und entwendet. Persönliche Gegenstände einer Mitarbeiterin blieben unberührt. Die Polizei Melle sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können. Erreichbar ist die Dienststelle unter der Rufnummer 05422/920600.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell