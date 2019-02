Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 20.02.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Audi Q5 aus gestohlen - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(av) Am frühen Dienstagmorgen stahlen Autodiebe einen schwarzen Audi, der in einer auf dem frei zugänglichen Parkplatz eines Hauses in der Adolph-Kolping-Straße (10er-Hausnummern) abgestellt war. Zwischen 2.30 und 5.45 Uhr rissen sich die Unbekannten den Q5, an dem F-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 1200 angebracht waren, unter den Nagel. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Fahrzeuges unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Vorsicht: Trickdiebe geben sich als Handwerker aus - Hanau

(aa) In der Kantstraße waren am Dienstagnachmittag zwei Trickdiebe, die sich als Handwerker ausgaben, unterwegs und klauten in der Wohnung einer Seniorin Schmuck. Gegen 16.15 Uhr klingelte ein etwa 50 Jahre alter und 1,75 Meter großer Mann bei der Rentnerin und gelangte in deren Wohnung. Er gab sich als bestellter Handwerker aus, der aufgrund eines Wasserschadens den Wasserhahn und Abfluss überprüfen müsste. Der Betrüger, der lichtes dunkles sowie kurzes Haar hatte und schwarze Arbeitskleidung trug, lenkte die Seniorin in der Küche geschickt ab, so dass sein Komplize unbemerkt in die Wohnung huschte und das Schlafzimmer nach Wertsachen durchsuchte. Mit der Beute verschwanden die Diebe schließlich. Der Komplize war nach ersten Hinweisen etwa gleichaltrig und etwas kleiner. Er trug ebenfalls schwarze Arbeitskleidung, hatte dunkles Haar und eine Halbglatze. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner des Mehrfamilienhauses im Bereich der einstelligen Hausnummern sowie Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Jungen angefahren und geflüchtet - Gründau/Niedergründau

(av) Ein 14-Jähriger wurde am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Rothenberger Straße leicht verletzt; der Verursacher flüchtete. Gegen 7.45 Uhr überquerte der Junge die Rothenberger Straße an der Einmündung zur Kirchstraße. In diesem Moment kam ein Autofahrer aus Richtung Egerlandstraße und kollidierte mit dem Jugendlichen. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Der Autofahrer, der wohl in einem dunklen, hohen Fahrzeug saß, fuhr in Richtung Niedergründauer Straße weiter, ohne sich um den Unfall oder den Verletzten zu kümmern. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern zu melden.

3. Unterstand brannte - Schlüchtern

(aa) Polizei und Feuerwehr rückten am frühen Mittwoch zu einem Feuer nach Niederzell in der Frankfurt-Leipziger-Straße aus. Gegen 0.45 Uhr brannte ein Holzunterstand vor einem Mehrfamilienhaus. Dort standen unter anderem mehrere Mülltonnen, Gartensachen sowie ein Kleinkraftrad. Die Flammen beschädigten des Weiteren die Hausfassade sowie ein Fenster; der Schaden beträgt nach erster Schätzung mehrere 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0 zu erreichen.

Offenbach, 20.02.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

