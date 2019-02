POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 18. Februar 2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Audi verkratzt - Mühlheim-Dietesheim

(mm) Die Polizei in Mühlheim (06108 6000-0) bittet Zeugen, die Hinweise auf Personen geben können, die am Freitag, zwischen 13 und 15.30 Uhr, einen Audi-Avant, der im Bereich der Spessartstraße am dortigen Reitplatz abgestellt war, beschädigten. Die unbekannten Täter verkratzten den A 4 an der kompletten rechten Fahrzeugseite in einer Höhe zwischen 70 und 86 Zentimeter und richteten dabei einen Schaden von etwa 3.000 Euro an. Die Beschädigungen wurden nach ersten Erkenntnissen mit einem spitzen Gegenstand vorgenommen.

2. Großflächige Graffitis versprüht - Mühlheim

(mm) Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag an der Rodaustraße eine Mauer zum Bürgerpark und ein Trafohäuschen großflächig mit silberner und schwarzer Farbe besprüht. Die Täter sprühten einen zirka 8 Meter langen und 1,50 Meter hohen Schriftzug "ULTRAS" an die weiße Mauer und ein weiteres Tag "K71" in der Größe von 1,50 mal 4 Metern auf das Trafohäuschen. Die Ermittler vom Sachgebiet Sprayer haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise zu den Straftaten nimmt die Polizeistation Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0 entgegen.

3. Unbekannte legten Stein auf die Straße - Unfall folgte - Mühlheim

(aa) Drei Unbekannte haben am frühen Sonntag im Müllerweg in Höhe der Hausnummer 13a einen größeren Stein auf die Straße gelegt. Gegen 2.15 Uhr befuhr ein 25-jähriger Opel-Lenker den Müllerweg und konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen. Der Basaltbruchstein verkantete sich unter dem Corsa, wobei jetzt ein Schaden von gut 500 Euro zu beklagen ist. Die Polizei ermittelt parallel zum Unfall auch wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und geht bereits ersten Zeugenhinweisen nach. Die Beamten sind für weitere Hinweise auf der Wache unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu erreichen.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbrecher kamen über den Balkon - Hanau

(mm) Unbekannte sind am Samstag, zwischen 15 und 20.30 Uhr, in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses "Alter Rückinger Weg" im Bereich der 100er-Hausnummern eingebrochen. Die Täter stahlen aus dem Domizil Geld sowie Schmuck. Nach ersten Erkenntnissen kletterten die Einbrecher auf den Balkon, hebelten anschließend die Terrassentür auf, um dann in die Wohnung zu gelangen. Um nicht von einem Wohnungsinhaber überrascht zu werden, stellten die Eindringlinge Mobiliar von innen an die Haustür. Geflüchtet sind die Unbekannten dann wieder über den Balkon. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Unfallflucht in der Weidenseestraße - Maintal-Bischofsheim

(mm) Einen nicht unerheblichen Schaden verursachte offensichtlich ein Lastwagenfahrer, der am Freitag, zwischen 19.30 und 20.45 Uhr, einen in der Weidenseestraße in Höhe der Hausnummer 1 abgestellten Audi-Avant beim Rangieren beschädigte. Der Unbekannte kümmerte sich anschließend nicht um den zirka 6.000 Euro hohen Schaden und fuhr davon. Die Unfallfluchtermittler bitten nun Zeugen, die etwas von dem Unfallgeschehen mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer 06181 91155-0 zu melden.

Offenbach, 18.02.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

