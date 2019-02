Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 17.02.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Kein Beitrag

Bereich Main-Kinzig

1. Autodiebe in Rodenbach unterwegs

Die Nacht zum Sonntag nutzten bislang unbekannte Täter, um in beiden Ortsteilen insgesamt drei hochklassige Fahrzeuge zu entwenden. In Niederrodenbach wurde aus der Vogelsbergstraße ein Pkw Daimler GLE 350d in schwarz, sowie in der Leipzigerstraße ein Pkw Audi A4 Avant in titangrau gestohlen. In Oberrodenbach traf es einen Pkw Audi S6 in schwarz, der im Drosselweg abgestellt war. Alle Fahrzeuge haben mit "Keyless-Go" - einem System zum Entriegeln und Starten von Fahrzeugen ohne aktive Verwendung eines Schlüssels- ein gemeinsames Ausstattungsmerkmal. Der finanzielle Gesamtschaden wird auf ca. 190.000.- Euro geschätzt. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 - 100 123 und bei jeder Polizeidienststelle entgegen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 17.02.2019, Carlos Mußgang, PvD

