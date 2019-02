Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 18.02.2019

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Festnahme nach Polizeieinsatz - Schöneck-Kilianstädten

(mm) Spezialeinsatzkräfte der Polizei nahmen am Montagnachmittag einen 61-Jährigen in einem Wohnhaus in Kilianstädten widerstandslos vorläufig fest. Hintergrund der Festnahme waren familiäre Streitigkeiten und mutmaßliche Gewaltandrohungen gegenüber der Ehefrau. Die Frau hatte zuvor Anzeige bei der Polizei erstattet und das Wohnhaus auch nicht mehr betreten. Die Spezialeinsatzkräfte wurden hinzugezogen, da der Festgenommene im Besitz von Waffen sein sollte. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 18.02.2019, Pressestelle, Michael Malkmus

