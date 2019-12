Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Bissendorf: Drogendealer wurden ermittelt

Melle (ots)

Die Meller Polizei hat vor mehreren Monaten aus der Bevölkerung einen Hinweis auf zwei Bissendorfer bekommen, die an ihrem Wohnort und der Umgebung mit Drogen handeln sollten. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen gegen die 22 und 38 Jahre alte Männer erhärtete sich der Tatverdacht, was in der Folge dazu führte, dass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück das Amtsgericht Osnabrück Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Bissendorfer erließ. Bei dem 22-Jährigen wurden u.a. Marihuana und Ecstasytabletten in geringen Mengen, Teile von Cannabispflanzen sowie eine elektronische Feinwaage und umfangreiches Verpackungsmaterial für Drogen aufgefunden. Außerdem hatte der Mann in zwei Räumen jeweils in einem Kleiderschrank Beleuchtungs- und Belüftungstechnik für den Anbau von Cannabispflanzen so eingebaut, dass diese bei geschlossenen Türen von außen nicht zu erkennen war. Eine noch vorhandene, bereits blühende Cannabispflanze und weitere Spuren sprachen für einen Anbau solcher Pflanzen in der Vergangenheit. Darüber hinaus fanden die Ermittler Bargeld, bei dem derzeit davon ausgegangen wird, dass es sich um den Erlös aus Drogenverkäufen handelt sowie drei Messer, die unter die Vorschriften des Waffengesetzes fallen. Bei dem älteren Mann wurden ebenfalls eine geringe Menge Marihuana und eine elektronische Feinwaage aufgefunden. Bei ihm wurden darüber hinaus diverse Munition für eine Handfeuerwaffe - eine entsprechende Waffe war allerdings nicht vorhanden - und einige nicht zugelassene Feuerwerkskörper sichergestellt. In ihren Vernehmungen machten die Männer keine Angaben zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen. Im Rahmen umfangreicher weiterer Ermittlungen wurden u.a. die bei den beiden Männern im Rahmen der Durchsuchungen ebenfalls sichergestellten Smartphones ausgewertet sowie diverse Zeugen vernommen. Hierdurch konnte der Verdacht des Handeltreibens mit Drogen gegen das Duo weiter erhärtet werden. Der 22-Jährige steht nunmehr im Verdacht, im Zeitraum von August 2018 bis März 2019 in 52 Fällen Marihuana und Ecstasytabletten an einen Kreis von 21 Abnehmern aus Bissendorf sowie der Stadt und dem Landkreis Osnabrück verkauft zu haben. Strafverschärfend könnte sich dabei auswirken, dass es sich in 13 dieser Fälle bei den Abnehmern noch um Minderjährige handelte. Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, im Zeitraum von Oktober 2018 bis März 2019 in 4 Fällen Marihuana an andere Personen aus dem Landkreis Osnabrück verkauft zu haben. Dabei soll er über eine Verkaufsmenge von 70 bis 100 Gramm der Droge verfügt haben. Die beiden Männer befinden sich aktuell auf freiem Fuß, da keine ausreichenden Haftgründe gegen sie vorlagen. Gegen die Abnehmer der beiden Männer wurden ebenfalls Ermittlungsverfahren wegen des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetzt eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell