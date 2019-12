Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Kellereinbruch

Osnabrück (ots)

Ein Wohn- und Gewerbehaus am Kollegienwall, zwischen der Detmarstraße und der Johannisfreiheit, erhielt in der Zeit von Dienstagnachmittag (15 Uhr) bis Mittwochmorgen (07.45 Uhr) ungebetenen Besuch. Einbrecher gelangten in das Haus, machten sich im Keller an einer Tür und einem Schrank zu schaffen, und begaben sich auf die Suche nach Diebesgut. Ob sie dabei fündig wurden, ist nicht bekannt. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter den Rufnummern 0541/327-2115 oder 327-3240 entgegengenommen.

