Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne gültigen Führerschein

Saarburg (ots)

Nach Mitteilung eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers konnte am frühen Montagabend eine sehr stark alkoholisierte, Schlangenlinien fahrende 49-jährige Pkw-Fahrerin, in der Innenstadt von Saarburg von einer Streife der Polizei Saarburg an der Weiterfahrt gehindert und so schlimmeres verhindert werden.

Ein durchgeführter Alkohol-Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Weiterhin besaß die Frau auch keinen gültigen Führerschein.

Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr.

