Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Containerbrände: Polizei sucht Zeugen - Monheim am Rhein - 1910133

Mettmann (ots)

Die Polizei hat am Wochenende in Monheim am Rhein gleich zwei Containerbrände registriert. Sowohl bei einem Feuer an der Neustraße als auch bei einem Brand an der Charlottenburger Straße geht die Polizei bei der Brandursache nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bereits am Samstagmorgen (26. Oktober 2019) bemerkte um kurz vor 6 Uhr ein Anwohner der Charlottenburger Straße zwei brennende Müllcontainer, welche auf einem Parkplatz an der Ecke zur Spandauer Straße standen. Der Mann versuchte, die brennenden Behälter mit einem Handfeuerlöscher zu löschen, was jedoch nicht zum gewünschten Erfolg führte. Daraufhin alarmierte er die Feuerwehr Monheim, welche den Brand schnell löschen konnte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

Einen Tag später, am Sonntagmittag (27. Oktober 2019), registrierte die Polizei einen weiteren Brand eines Müllcontainers, diesmal an der Neustraße. Gegen 12 Uhr stellte ein Anwohner fest, dass auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses eine Mülltonne brannte. Der Anwohner konnte den kleinen Brand selbst löschen, ohne dass ein größerer Schaden entstand.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass beide Brände möglicherweise vorsätzlich gelegt wurden. Hinweise auf den oder die Verursacher ergaben sich jedoch nicht. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02173 9594-6350.

