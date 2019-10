Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Montabaur (ots)

Am 16.10.2019, in der Zeit von 09:00 - 18:50 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Finanzamtes Montabaur ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher beschädigte dabei einen geparkten BMW an der hinteren linken Seite. Anschließend entfernte sich der Verursacher von dem Parkplatz, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Montabaur, unter der Telefonnummer 02602/92260.

