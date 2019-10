POL-ME: Nächtlicher Einsatz: Polizei nimmt mutmaßliches Einbrecher-Trio fest - Ratingen - 1910067

Polizei Mettmann

In der Nacht zu Mittwoch (16. Oktober 2019) hat die Polizei zwei Männer und eine Frau festgenommen, welche unter dem dringenden Tatverdacht stehen, kurz zuvor in einen großen Supermarkt an der Straße "Am Sandbach" eingebrochen zu sein.

Gegen 2:30 Uhr meldete sich der für den Supermarkt zuständige Sicherheitsdienst bei der Polizei, um einen dort ausgelösten Einbruchsalarm zu melden. Sofort wurden gleich mehrere Streifenwagen an den Einsatzort geschickt, um mögliche Täter vor Ort stellen zu können. Tatsächlich konnten die eingesetzten Beamten noch vor dem Eingangsbereich auf zwei verdächtige Männer (26 und 23 Jahre alt) und eine verdächtige Frau (19 Jahre alt) in Begleitung eines Hundes treffen, welche bei Erblicken der Beamten sofort versuchten, die Flucht zu ergreifen.

Die Polizisten konnten das Trio mitsamt Hund jedoch festhalten und kontrollieren. Dabei stellten sie unter anderem ein verbotenes Butterfly-Messer sowie Einbruchswerkzeug sicher. An einer Ausgangstür des Supermarktes konnten die Beamten zudem Einbruchsspuren sichern. Entwendet wurde nach ersten Ermittlungen nichts.

Die Polizeibeamten nahmen das Trio vorläufig fest und brachten es zur Wache. Währenddessen wurde der Hund der Frau in die Obhut der Feuerwehr übergeben. Sowohl der 26-Jährige als auch die 19-Jährige sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten, unter anderem wegen Einbruchsdelikten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Drei aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

