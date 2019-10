Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wölferlingen - Verkehrsunfall zwischen PKW und Traktor - Zwei Schwerverletzte und der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss

Montabaur (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 61 bei Wölferlingen erlitten zwei Beteiligte am 16.10.2019, 20:15 Uhr, schwere Verletzungen. Ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus der VG Bad Marienberg war in Richtung Rotenhain unterwegs, als er einen vor ihm fahrenden PKW überholte. Bei dem Überholvorgang übersah er jedoch den entgegenkommenden Traktor eines 20-Jährigen aus der VG Hachenburg. Trotz Vollbremsung des überholten PKW-Fahrers und einem Ausweichmanöver des Traktor-Fahrers konnte eine Kollision nicht mehr verhindernd werden. Bei dem Zusammenstoß wurde der an der landwirtschaftlichen Zugmaschine abgehängte Mulcher abgerissen und der PKW des Unfallverursachers landete totalbeschädigt in einem angrenzendem Feld. Die betroffenen Fahrer zogen sich jeweils schwere Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 8000,- Euro. Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss; ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

