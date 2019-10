Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von E-Bike in Nastätten **Zeugen gesucht**

Nastätten (ots)

In der Bahnhofstraße wurde am 12.10.2019, in der Zeit zwischen 16:15 und 16:30, Uhr ein E-Bike entwendet. Es handelt sich um ein Alu-Klapprad der Marke Zündapp, Typ Pedelec 20, Farbe schwarz. Das Rad war von seinem Eigentümer mit einem plastikummantelten Stahlgliederband an einer Laterne befestigt worden. Als dieser von seinem Einkauf zurückkehrte, war das Rad verschwunden. Die Polizei St. Goarshausen bittet evtl. Zeugen sich unter der Telefonnummer 06771/93270 zu melden.

