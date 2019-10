Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Eppenrod - Tageswohnungseinbruch -

Eppenrod (ots)

Am späten Dienstagnachmittag nutzten bislang unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Geschädigten, um in ein Wohnhaus in der Oberstraße in Eppenrod einzubrechen. Dazu brachen sie im Zeitraum von ca. 19:00 bis 20:20 Uhr eine rückwärtige Terrassentür auf und durchwühlten anschließend Wohnräume. Angaben zum Stehlgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet etwaige Hinweisgeber, die verdächtige Personen, Fahrzeuge o ä. bemerkt haben, ihre Beobachtungen der PI Diez telefonisch oder per E-Mail zu melden.

