Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bundesweit gesuchte Betrügerin in Kestert gefasst

Kestert (ots)

Am gestrigen Tag ging der Polizei St. Goarshausen eine bundesweit gesuchte Betrügerin ins Netz. Die 45-jährige Frau hatte online unter falschen Personalien in einem Hotel in Kestert ein Zimmer gebucht und bei der Ankunft angegeben, eine Vielzahl von Paketen zu erwarten, die sie dann dort abholen wollte. Aufgrund eines ähnlich gelagerten Sachverhaltes im vergangenen Jahr schöpfte der Hotelbesitzer Verdacht und informierte die PI St. Goarshausen. Als die Frau gestern Nachmittag ins Hotel zurückkehrte, konnte sie von der Polizei kontrolliert werden. Dabei wurde festgestellt, dass sie bereits wegen zahlreichen Betrugsdelikten bundesweit aufgefallen war und mehrere Haftbefehle gegen sie vorlagen. Die Frau wurde festgenommen und in die JVA eingeliefert. Die bereits eingetroffenen Paketlieferungen, vornehmlich Bekleidungs- und Kosmetikartikel wurde sichergestellt.

