POL-ME: Radfahrer verprügelt Fußgänger: 27-jähriger Langenfelder schwer verletzt - Langenfeld - 1910130

Am Samstagabend (26. Oktober 2019) hat ein bislang unbekannter Radfahrer auf einem Feldweg an der Ackerstraße in Reusrath einen 27-jährigen Langenfelder verprügelt und schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 20:25 Uhr war der 27-Jährige gemeinsam mit Familienangehörigen und seinem Hund über einen Feldweg an der Ackerstraße in Reusrath Spazieren gegangen, als ein Fahrradfahrer vorbeikam. Plötzlich und ohne erkennbaren Grund stoppte der Radfahrer neben dem Langenfelder und schlug ihn mit einem Gegenstand, vermutlich einem Schlagring, gegen die Schläfe. Daraufhin stürzte der 27-Jährige zu Boden und der Radfahrer schlug weiter auf ihn ein. Erst als der Bruder des 27-Jährigen dazwischen ging, ließ der Angreifer von dem Langenfelder ab, setzte sich wieder auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Leverkusen davon.

Der 27-Jährige verlor kurzzeitig das Bewusstsein und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er zur Kontrolle stationär aufgenommen wurde. Die Angehörigen des Mannes informierten die Polizei, welche nach dem flüchtigen Mann fahndete. Im Umfeld konnten die Beamten jedoch keine verdächtigen Feststellungen mehr machen.

Zu dem aggressiven Radfahrer liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 25 Jahre alt - etwa 1,75 Meter groß - schlanke Statur - hatte ein "eckiges" Gesicht - trug einen dunklen Kapuzenpullover - fuhr auf einem älteren Mountainbike - hatte laut Zeugen ein "osteuropäisches Erscheinungsbild"

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben machen zu dem flüchtigen Täter oder hat am Samstagabend einen Fahrradfahrer gesehen, auf den die Beschreibung passt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

