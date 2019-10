Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrt unter Drogeneinfluss - Wuppertaler fällt wegen rücksichtsloser Fahrweise auf - Hilden - 1910131

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitagabend (25.10.2019) fiel einem Zeugen ein 34-jähriger Wuppertaler durch seine besonders rücksichtslose Fahrweise in Hilden auf der Hochdahler Straße auf. Der Wuppertaler hatte in seinem Ford Mondeo den 22-jährigen Hildener mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gegen 21:00 Uhr überholt. Auf der Gegenfahrbahn beschleunigte er dann so stark, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug nur durch ein aktives Brems- und Ausweichmanöver einen Verkehrsunfall vermeiden konnte. Der Ford Mondeo-Fahrer setzte seine Fahrt ungeniert mit geschätzten 100 - 130 km/h innerorts fort und bog auf die Berliner Straße ab. Hier passierte er in Folge zwei Rotlicht zeigende Ampeln, so dass der Hildener ihn aus den Augen verlor.

Auf einem Firmenparkplatz an der Düsseldorfer Straße erkannte der Zeuge den Ford Mondeo wieder und rief die Polizei. Im Rahmen erster Ermittlungen vor Ort konnte der Fahrzeugführer festgestellt werden. Dieser stritt die ihm vorgeworfene Fahrweise sowie die Rotlichtverstöße ab.

Ein Drogenschnelltest verlief positiv, so dass der 34-Jährige zur Polizeiwache Hilden verbracht wurde. Hier wurde zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme von zwei Blutproben angeordnet und durchgeführt. Außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt und dem Wuppertaler bis auf weiteres jegliches Führen eines führerscheinpflichtigen Fahrzeuges untersagt.

Die Polizei leitete aufgrund des Verdachts der grob verkehrswidrig und rücksichtslosen Fahrweise sowie des Fahrens unter berauschenden Mitteln ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 34-jährigen Wuppertaler ein.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell