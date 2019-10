POL-ME: Totalschaden bei Verkehrsunfall in Velbert - Velbert - 1910129

Polizei Mettmann

Am Freitag (25. Oktober 2019) kam es im Kreuzungsbereich Heidestraße / Am Hardenberger Hof in Velbert zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Dabei entstand ein sehr hoher Sachschaden.

Gegen 17 Uhr befuhr ein 77 Jahre alter Mann aus Heiligenhaus mit seinem Audi A7 die Heidestraße in Richtung Heiligenhauser Straße. Als er den Kreuzungsbereich Heidestraße / Am Hardenberger Hof queren wollte, stieß er mit einer 77 Jahre alten Velberterin zusammen, welche mit ihrem weißen Ford Fiesta aus der Richtung Am Hardenberger Hof kam. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Frau leicht. Zeugen beobachteten den Vorfall: Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr der 77-jährige Heiligenhauser augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit und bei Rot anzeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Die Ermittlungen dauern an.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 30.000 Euro. Die Heidestraße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Heiligenhauser Straße gesperrt.

