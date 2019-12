Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Unfallbeteiligter gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Gegen 08:40 Uhr ereignete sich am Mittwoch ein Abbiegeunfall an der Ampelkreuzung Hindenburgstraße / Parkstraße. Der Fahrer eines grauen VW Golf stand auf der Linksabbiegerspur vor der Ampel. Auf der Rechtsabbiegerspur standen zwei andere Pkw. Als die Ampel auf grün sprang, kam es beim Abbiegevorgang zu einer Berührung zwischen dem grauen Golf und dem hinteren Fahrzeug auf der Rechtsabbiegerspur. Bei diesem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Pkw gehandelt haben, mehr ist dazu nicht bekannt. Der Fahrer des VW Golf wartete einige Meter weiter auf die andere Unfallpartei. Es machte niemand auf sich aufmerksam. Auch an der direkten Unfallstelle war niemand mehr anzutreffen. Die Polizei Georgsmarienhütte sucht nun nach einem silbernen Pkw, der im Frontbereich auf der Fahrerseite eine Beschädigung aufweist. Der Fahrer oder die Fahrerin, sowieso Zeugen, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 05401 879500.

