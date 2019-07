Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Presse des PK Jever vom 19.07 - 21.07.2019

Wilhelmshaven (ots)

PSt Schortens:

Diebstahl von Fahrrädern auf Campingplatz In der Nacht vom 18. Auf den 19.07.2019, zwischen 23:00 und 04:00 Uhr, wurden auf dem Campingplatz Heidmühle insgesamt 4 Fahrräder an zwei Stellplätzen entwendet. Zunächst wurde der Diebstahl von zwei Hollandrädern an einem Stellplatz gemeldet. Es handelt sich dabei um blaues Sparta- Damenrad mit Fahrradkorb vorne und Kindersitzhalterung sowie ein blaues Herrenfahrrad Gazelle mit einer Dreieckstasche im Rahmen. An einem weiteren Stellplatz wurden zwei weiße Klappräder mit der grünen Aufschrift "Rhino Weekend Star" entwendet. Eines der Räder wurde am Vormittag des 19.07.2019 auf dem Schotterweg zwischen dem Parkplatz und der Helene-Wessel-Straße wieder aufgefunden, das zweite, baugleiche Klapprad blieb verschwunden. Hinweise bitte an die Polizeistation Schortens unter Telefon 04461/918790.

PK Jever:

Sachbeschädigung an Kunstfigur

Jever. In der Nacht vom 19.07.2019 auf den 20.07.2019, um 02:50 Uhr, wird im Rahmen der Streife festgestellt, dass im Einmündungsbereich des von-Thünen-Ufers und Alter Markt ein größerer Gegenstand am Fahrbahnrand abgelegt wurde. Bei der genaueren Inaugenscheinnahme muss festgestellt werden, dass es sich bei dem Gegenstand um eine von zwei im Nahbereich installierten Kunstfiguren (gefertigt aus Beton, stehend auf einer Stahlkonstruktion) handelt. Diese sehr massive und schwere Installation wurde augenscheinlich gewaltsam aus der Verankerung gerissen. Aufgrund fehlender unfallursächlicher Spuren dürfte die Statue von einer oder mehreren Personen beschädigt worden sein. Gegen 01.00 Uhr war die Statue noch unbeschädigt durch eine Funkstreife gesehen worden. Zeugen, die verdächtige Umstände bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der 04461-9211-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit unbekannter Verursacherin und leicht verletzter Person

Schortens. Bereits am 22.06.2019, um 08.10 Uhr, kommt es in Schortens, im Einmündungsbereich der Helgolandstraße und Rügenstraße, zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin verstieß hier im Einmündungsbereich gegen das Rechtsfahrgebot, sodass eine 18jährige Radfahrerin einen Zusammenstoß nur durch ein unkontrolliertes Abspringen vom Fahrrad vermeiden konnte. Die Verursacherin entschuldigte sich dafür und beide Beteiligten setzten ihre Fahrt fort. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass sich die Radfahrerin verletzt hatte und ärztlich behandelt werden musste. Die Verursacherin selbst oder auch Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Jever unter der 04461-9211-0 zu melden.

Wattwandernde Familie in hilfloser Lage

Wangerland. Am 19.07.2019 in den Abendstunden wird eine vierköpfige Familie gemeldet, die sich in hilfloser Lage im Watt befindet. Seitens der Polizei Jever, der Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven und der Ortsfeuerwehr Hooksiel wird die Örtlichkeit in Hooksiel am Strand angefahren. Die Familie ist offensichtlich durch die einsetzende Flut vom Festland abgeschnitten worden. Mithilfe eines Bootes der DGzRS können die Personen unversehrt an Land gebracht werden.

Verkehrsunfall mit höherem Sachschaden

Wangerland/Horumersiel. Am 20.07.2019, um 12.10 Uhr, befährt eine 61jährige Fahrzeugführerin die K331 am Deich entlang in Richtung Hooksiel und verlangsamt ihr Fahrzeug, um zum Wohnmobilstellplatz am Horumersieler Hafen einzubiegen. Dazu benutzt sie nicht die Auffahrtshilfe, sondern möchte direkt nach links auf die Zufahrt auffahren. Aufgrund eines dort herunterfahrenden und wartepflichtigen Fahrzeugführers (49) verzögert sie blinkend und bremst ihr Fahrzeug ab. Ein hinter der abbremsenden Fahrzeugführerin fahrender Fahrzeugführer (81) erkennt dieses zu spät, fährt an dem haltenden Fahrzeug links vorbei und kollidiert mit dem anfahrenden Fahrzeug des 49jährigen.

Glücklicherweise wird bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 7500 Euro.

Verkehrsunfall mit einem "nur" leicht verletzten Radfahrer

Am 21.07.2019, um 11.20 Uhr, kommt es an der Einmündung der Accumer Straße (L814) zur Berliner Straße in Schortens, Stadtteil Grafschaft zu einem Unfall mit einem leicht verletzen Radfahrer (78 Jahre). Dieser war mit seinem Elektrorad den Radweg der Accumer Straße in Richtung Wilhelmshaven entlang gefahren. An der Einmündung zur Berliner Straße übersieht der wartepflichtige Kraftfahrzeugführer (61 Jahre) den nahenden Radfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß, so dass der Radfahrer über die Motorhaube auf das Pflaster stürzt. Hier kommt es glücklicherweise aufgrund eines sog. Helmairbag lediglich zu Schürfwunden und Prellungen, obwohl der Radfahrer auf den Kopf gefallen war. Ohne diese Hilfe, wäre mit schwersten Verletzungen zu rechnen gewesen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell