POL-RBK: Wermelskirchen - Unfall an der Autobahnausfahrt

Am Zubringer zur Autobahn A1 ist am Donnerstagnachmittag (18.07.) ein Kleintransporter in einen VW gekracht.

Ein 58-jähriger VW-Fahrer aus Hückeswagen fuhr kurz nach 16.30 Uhr von der Autobahn ab. Vor ihm fuhren zwei Arbeitskollegen. An der Einmündung Hünger bogen die beiden vorderen Fahrzeuge nach links in Richtung Solingen ab. Der 58-Jährige bog ebenfalls nach links ab, ohne auf den vorfahrtsberechtigen Verkehr zu achten.

Zeitgleich war ein 36-jähriger Transit-Fahrer aus Wermelskirchen auf der Landstraße in Richtung Wermelskirchen unterwegs. Nach seiner Einschätzung bog bereits der zweite Pkw knapp vor ihm ab, einen Zusammenstoß mit dem VW hätte er nicht verhindern können.

Bei dem Unfall blieben beide Fahrer unverletzt. Die 33-jährige Beifahrerin in dem Ford erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung in das örtliche Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt. Die Straße blieb für circa 45 Minuten voll gesperrt. (rb)

