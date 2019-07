Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Tresor von der Wand gerissen

Kürten (ots)

Einbrecher haben ein Haus durchwühlt und neben Bargeld und Schmuck auch einen kompletten Tresor gestohlen.

Der Bewohner des Hauses in Offermannsheide war am späten Nachmittag am vergangenen Samstag (13.07.) gegen 17.30 Uhr fort gegangen. Als er gegen 23.15 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass Licht brannte und die Terrassentür aufgebrochen worden war.

Im Haus waren fast sämtliche Räume durchwühlt worden. Schränke und Schubläden standen offen. Schmuck und Uhren fehlten, selbst eine Computer-Tastatur hatten die Täter mitgenommen. Einen in der Wand befestigten Tresor rissen sie komplett aus seiner Verankerung und flüchteten damit noch vor Eintreffen des Geschädigten. In dem Tresor befanden sich Dokumente und Schmuck.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0.(gb)

