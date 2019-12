Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch in Wohnwagen

Bramsche (ots)

Unbekannte sind am Mittwochabend auf dem Parkplatz der St. Johannis Kirche am Grünen Brink in einen Wohnwagen eingebrochen. Die Täter öffneten zwischen 19 Uhr und 21.15 Uhr gewaltsam die Tür des zu einem Weihnachtsbaumverkauf gehörenden Wagens und sahen sich darin nach Wertgegenständen um. Bei ihrer Suche fanden die Einbrecher etwas Bargeld und machten sich damit aus dem Staub. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Bramscher Polizei. Telefon: 05461--915300.

