POL-ST: Emsdetten, Fahrzeuge aufgebrochen

Auf einem Firmengelände am Emsdettener Damm, Ecke Hollefeldstraße/Robert-Bosch-Straße, haben sich in der Nacht zum Mittwoch (17.07.2019) Diebe aufgehalten. Die Täter begaben sich in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 07.15 Uhr auf das umzäunte Areal des Autohauses. An vier BMW-Fahrzeugen zertrümmerten sie eine Scheibe und verschafften sich danach Zugang zum Innern der Fahrzeuge. Aus den Wagen wurden Lenkräder, Navigationsgeräte, Controller und Tachoelemente ausgebaut und mitgenommen. Von einem BMW wurden die Vorderräder und die Frontschürze abmontiert. Die Scheinwerfer des Autos wurden gestohlen. Sowohl der Wert der Beute als auch die Höhe des Sachschadens liegen im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um Hinweis unter Telefon 02572/9306-4415.

