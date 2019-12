Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Alkohol und Werkzeuge entwendet

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Lagerraum am Östringer Weg, nahe der Nackten Mühle. Es wurden Bierkisten, Spirituosen und Werkzeuge entwendet. Ein Teil des Diebesgutes konnte in der Nähe wieder aufgefunden werden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0541/327-2215.

