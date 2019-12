Polizei Essen

POL-E: Essen: Mädchen (5) durch abruptes Anfahren im Bus verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45144 E.-Frohnhausen: Ein 5-jähriges Mädchen verletzte sich am Dienstagmorgen (10. Dezember) gegen 9.40 Uhr im Bus, als dieser plötzlich losfuhr. Eine Mutter wartete auf den Bus der Linie 160 und wollte an der Haltestelle "Gervinusstraße" mit ihren drei Kindern und einem Kinderwagen zusteigen. Als der Bus anhielt, stieg zuerst die Fünfjährige in den 160er. Unmittelbar danach schlossen sich die Bustüren und das Fahrzeug fuhr an, die Mutter und ihre anderen beiden Kinder allerdings blieben an der Haltestelle zurück. Ein Passant rannte dem Bus noch hinterher und konnte durch starkes Klopfen am Bus den Fahrzeugführer zum Halten bewegen. Beim plötzlichen Anfahren oder abrupten Stehenbleiben stürzte das Mädchen und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Angaben machen können. Insbesondere der Passant, der den Bus durch Klopfen angehalten hat, wird gebeten sich als Zeuge der Polizei zur Verfügung zu stellen. Etwaige Zeugen können sich unter der 0201/829-0 bei dem zuständigen Verkehrskommissariat 2 melden. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell