Polizei Essen

POL-E: Essen: Autofahrerin touchiert Fußgänger mit Außenspiegel - Polizei sucht möglicherweise verletzten Fußgänger

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Am Nikolaus-Nachmittag (6. Dezember) gegen 17:00 Uhr hat eine 60-jährige Autofahrerin auf der Altenessener Str./Palmbuschweg einen Unbekannten mit dem Außenspiegel ihres weißen Daimler touchiert und dabei möglicherweise verletzt. Die 60-Jährige war auf dem linken Fahrstreifen der Altenessener Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Da der Verkehr stockte, sei sie recht langsam gefahren. In Höhe des Palmbuschwegs berührte sie den unbekannten Passanten, der auf der Mittelinsel stand, mit ihrem Außenspiegel. Die 60-Jährige konnte noch sehen, wie der Unbekannte sich den Arm hielt, so dass davon auszugehen ist, dass er möglicherweise verletzt wurde. Weil die Fahrerin des weißen Daimler verkehrsbedingt nicht anhalten konnte und sie den Fußgänger aus den Augen verlor, meldete sie den Vorfall der Polizei. Das Verkehrskommissariat 1 bittet den unbekannten Passanten sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

