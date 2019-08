Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Geldgieriger Spielhalleneinbrecher

Gelsenkirchen (ots)

Gleich neun Spielautomaten brachen Unbekannte in einer Spielhalle an der Straße Fersenbruch im Ortsteil Heßler auf, um das Bargeld zu stehlen. Zuvor hatten die Einbrecher zwei Eingangstüren gewaltsam geöffnet. Die Tat passierte am Mittwoch, 7. August 2019, in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 5.40 Uhr. Hinweise auf die Diebe nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

