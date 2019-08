Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Anreisehinweise für Pink-Konzert in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Wenn Popstar Pink am Freitag, 09.08.2019, in der Arena auf Schalke auftritt, werden auch die Straßen in Gelsenkirchen und die angrenzende Autobahn A2 wieder voll. Für eine möglichst stressfreie Anreise bittet die Polizei Gelsenkirchen deshalb alle Konzertbesucher, frühzeitig anzureisen und sich an den Autobahnabfahrten auf Bauarbeiten einzustellen. So empfiehlt die Polizei die A2 in Fahrtrichtung Dortmund nicht an der Anschlussstelle Gladbeck zu verlassen, da aufgrund einer Großbaustelle an der B224 hier nur eine einspurige Verkehrsführung möglich ist. Stattdessen wird angeraten und auch mit Hinweistafeln darauf hingewiesen, der Autobahn bis zur Anschlussstelle Gelsenkirchen-Buer zu folgen und erst dort abzufahren. Da aber auch hier Baumaßnahmen den Anreise-Verkehr einschränken, sollten Inhaber von Konzerttickets mehr Fahrtzeit einplanen. Ortskundige Gäste der Musikveranstaltung werden daher auch gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und auf anderen Strecken die Parkplätze rund um die Arena anzufahren.

Anreisende aus der Gegenrichtung der A2 in Fahrtrichtung Oberhausen werden dagegen gebeten, die Autobahn bereits an der Abfahrt Herten zu verlassen, um eine möglichst störungsfreie Anfahrt zu haben. Die Polizei wünscht allen eine gute Anreise!

