Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schüsse auf Spielplatz abgegeben

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Strafverfahren nach dem Waffengesetz muss jetzt ein 23-jähriger Gelsenkirchener rechnen, nachdem er am Mittwochabend, 7. August 2019, auf einem Spielplatz an der Breslauer Straße mehrere Schüsse mit einem Luftgewehr abgegeben hatte. Gegen 20.50 Uhr alarmierten aufmerksame Anwohner die Polizei. Als die Beamten kurze Zeit später auf dem Spielplatz eintrafen, beobachteten sie noch, wie der 23-Jährige gezielt in einen Busch schoss. Die Polizisten beschlagnahmten das Luftgewehr und legten gegen den Schützen eine Strafanzeige vor. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell