POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 10.12.2019

Diebstahl

Goslar. Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch, 04.12.2019, gegen 14:00 Uhr, eine Laptoptasche mit Akten aus einem unverschlossenen Pkw auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hildesheimer Straße. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100 EUR geschätzt. Wer Angaben zur Tat machen kann, möge sich mit der Polizei in Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung setzen.

Diebstahl

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 30.11.2019 einen Pkw-Schlüssel sowie Bargeld aus der Jackentasche eines 19-jährigen Goslarers. Die Tat soll sich am Klosterhotel in Wöltingerode zugetragen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Spedition

Goslar. Ein bislang unbekannter Täter drang in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Gebäude einer Spedition in der Straße "Am Gräbicht" ein. Ob Diebesgut erlangt wurde, wird derzeit noch ausgewertet. Die geschätzte Schadenssumme beläuft sich zunächst auf ca. 1000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Werkstatt

Goslar. In der Zeit von Samstag auf Montag, vermutlich in den jeweiligen Nachtstunden, drang ein bislang unbekannter Täter in eine Werkstatt in der Walter-Krämer-Straße ein. Diebesgut wurde nach ersten Ermittlungen nicht entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Hinweise zur Tat, nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Zaun

Goslar. In der Zeit von Montag, 02.12.2019, bis Samstag, 07.12.2019, beschädigen bislang unbekannte Täter einen Gartenzaun im Wilhelm-Schacht-Weg. Einige Zaunelemente werden ein paar Meter weit getragen und die Pforte in den Garten geschmissen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Wer Angaben zur Tat machen kann, möge sich mit der Polizei in Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung setzen.

