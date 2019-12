Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung zu einer Raubstraftat in Goslar

Goslar (ots)

Am Samstag, 07.12.2019, gegen 20:30 Uhr, raubte ein bislang unbekannter, männlicher Täter die Handtasche einer 46-jährigen Goslarerin in dem Stichweg zwischen Klapperhagen/Gemeindehof und der Glockengießerstraße. Hierbei schubste er die Frau zu Boden und schlug ihr ins Gesicht. In diesem Zusammenhang verletzte sie sich an den Händen. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Kaiserpfalz. Die Frau beschreibt den Täter als etwa 27 Jahre alt, etwa 180 cm groß, bekleidet mit einer dunkelgrünen Jacke mit Kapuze und einer weißen Jeans. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Holzhausen, POK

