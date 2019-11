Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Kind von Auto erfasst

Ettenheim (ots)

Ein 10-jähriges Kind ist am Donnerstagmittag mit seinem Fahrrad an der Kreuzung der Rheinstraße/Otto-Stoelcker-Straße/Johann-Baptist-von-Weiß-Straße von einem Auto frontal erfasst und über die Motorhaube auf die Straße abgewiesen worden. Mitunter aufgrund eines getragenen Fahrradhelms hat sich der Junge nach ersten Feststellungen nur leichtere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Toyota-Fahrer den Kreuzungsbereich Uhr von der Rheinstraße kommend queren. Hierbei kollidierte er gegen 13:15 Uhr mit dem Jungen, der mit seinem Fahrrad von der Friedrichstraße bei Grünlicht die dortige Fußgängerfurt in Richtung Johann-Baptist-von-Weiß-Straße befuhr. Der 10-Jährige wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 2.200 Euro beziffert.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell