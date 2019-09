Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190923.3 Itzehoe: Geldbörsendiebstahl

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Sonnabend kam es in einem Verbrauchermarkt in Itzehoe zu einem Geldbörsendiebstahl. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Im Zeitraum von 11.10 Uhr bis 11.15 Uhr entwendete eine unbekannte Person einer 53-Jährigen die Geldbörse in einem Discounter in der Straße Lübscher Kamp. Sie hatte das Portemonnaie zuvor in einer Tasche im Einkaufswagen liegen. Vermutlich hatte sie ihr Eigentum nur einen kurzen Moment aus den Augen verloren und schon war das Portemonnaie weg. Darin befanden sich persönliche Dokumente sowie Bargeld. Die Schadenshöhe wird auf ungefähr zweihundert Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte bei der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821/6020.

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell