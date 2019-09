Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190923.2 Oelixdorf: Sachbeschädigung an Gemeindeschild

Oelixdorf (ots)

Am vergangenen Freitag ist es zu Sachbeschädigungen an einem Gemeindeschild in Oelixdorf gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von 22.40 Uhr bis 22.48 Uhr beschädigten Unbekannte ein mehrteiliges Gemeindeschild "Schönes Dorf" in Höhe der Unterstraße/Einmündung Horstkamp, indem sie eine große Tafel mit der Aufschrift "Oelixdorf" sowie dem Gemeindewappen aus der Verschraubung schlugen. Die Tafel wurde dadurch verbogen. Von einer dortigen Verkehrsinsel rissen die Randalierer einen Leitpfosten aus der Bodenverankerung und beschädigten diesen. Außerdem wurde das Fehlen eines größeren Feldsteins von einem Grünstreifen in dem Bereich gemeldet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine, Zeugen in dieser Sache sollten sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020 melden.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell