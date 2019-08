Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 41-Jähriger beim Einbruch erwischt

Ludwigshafen (ots)

Ein 41-Jähriger wurde am Freitag (30.08.2019) dabei beobachtet, wie er mit einem unbekannten Komplizen versuchte in einen Mobilfunkshop in der Kaiser-Wilhelm-Straße einzubrechen. Gegen 1.40 Uhr wurde die Polizei von einem aufmerksamen Zeugen gemeldet, dass sich zwei Personen verdächtig vor einem Mobilfunkshop aufhalten würden. Als die Polizei eintraf wurde ein 41-Jähriger und dessen Komplize festgestellt. Ein Fenster des Mobilfunkshops wurde bereits durch die Einbrecher geöffnet. Der Komplize ergriff sofort die Flucht, wohingegen der 41-Jährigre festgenommen werden konnte. Den 41-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Einbruchdiebstahls. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen zweiten Täter dauern an.

