Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 85-Jähriger übersieht Fußgängerin

Ludwigshafen (ots)

Eine 17-Jährige musste am Donnerstag (29.08.2019) verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie von einem Pkw erfasst wurde. Gegen 17 Uhr wollte ein 85-jähriger Pkw-Fahrer von der Pfalzgrafenstraße kommend rechts in die Wittelsbachstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine 17-jährige Fußgängerin, die in diesem Moment einen Fußgängerüberweg überquerte. Die Jugendliche prallte über die Motorhaube auf den Asphalt auf. Ein Krankenwagen brachte die 17-Jährige verletzt in ein Krankenhaus.

